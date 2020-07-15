توريد 180 ألفا و254 طن قمح لصوامع أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أجمالي ما جرى توريده لمختلف شون وصوامع محافظة أسيوط بلغ 180 ألفا و254 طن قمح، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء 15 يوليو.

وأشار سعد إلى أن إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة بلغت 226 ألفا و683 فدانا، مؤكداً الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم.

وأوضح محافظ أسيوط، أن عملية استلام الأقماح من المزارعين تجري في 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلًا على المزارعين، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة لأعمال التوريد والتي استمرت لمدة 3 أشهر حتى اليوم 15 يوليو.