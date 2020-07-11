محافظ أسيوط: توريد 180 ألفًا و212 طن قمح بـ 27 مركز تجميع وصومعة

كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن توريد 180 ألف و212 طن قمح بعدد 27 مركز تجميع وصومعة على مستوى المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه تم حصاد إجمالي مساحة الأرض المزروعة بالقمح بالمحافظة والتي بلغت 226 ألفًا و683 فدانًا.

وأكد محافظ أسيوط، انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون أي عقبات، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال اللواء عصام سعد، إن أعمال استلام الأقماح من المزارعين مستمرة حتى يوم 15 من الشهر الجاري بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز، تسهيلًا على المزارعين، لافتاً إلى أنه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع، للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح بالشون والصوامع.

وشدد على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقا للضوابط التى جرى وضعها ومتابعة الأقماح التي يجري توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة موجها تعليماته لمسئولي الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل الإجراءات لاستلام الاقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تشكلت لأعمال التوريد والتي تستمر 3 أشهر حتى 15 يوليو الجاري، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.