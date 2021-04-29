المتهم بارتكاب مذبحة أسرية بالدقهلية بعد تجديد حبسه: «أنا مريض نفسياً»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، تجديد حبس تاجر مواد غذائية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد ارتكابه مذبحة أسرية، بعد اتهام النيابة العامة له بقتل كل من زوجته وابنه، في نهار رمضان، بعد شكوكه بأن زوجته تخونه، وابنه نبت شيطاني، لأنه شقي ولا يسمع كلامه، ونجا من الحادث 3 أطفال بنات، لم يتعرضن لأي إيذاء، وتمكنت مباحث طلخا من إلقاء القبض على المتهم، والذي ادعى أنه مريض نفسي، ويعاني وسواساً قهرياً واضطراباً نفسياً.

اعترافات تاجر بتفاصيل مذبحة أسرية في الدقلهية

واعترف الأب «محمد إبراهيم أنور أبو العطا»، 36 سنة، تاجر مواد غذائية، في التحقيقات، بأنه هو من ارتكاب الواقعة وذلك لإصابته بالوسواس والاضطرابات النفسية، وأنه كان يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات الطب النفسي الخاصة في مدينة طلخا، ويتردد عليها منذ فترة، وتطور الأمر إلى تكوين صورة سلبية وسيئة عن زوجته، بأنها على علاقة بأحد أصدقائه، فضلاً عن شكوكه في نسب نجله له فقرر التخلص منهما وذبحهما، لأن إبنه لا يسمع كلامه وهو نبت ويعصيه في كل ما يطلبه منه.

طريق قتل أب لزوجته وابنه في طلخا

وحكى الزواج لحظات قتل كل من زوجته وابنه، فأكد أنه بدأ بقتل زوجته «أنوار محمد طه حسين»، 33 سنة، ربة منزل، ظهر يوم الأحد الماضي، عندما رأها في صالة المنزل، فتوجه إليها وجثم فوقها وكتم أنفاسها حتى فقدت الوعي، وتوجه إلى المطبخ وأحضر سكيناً وذبحها، ثم توجه إلى غرفة الأطفال وبنفس الطريقة ذبح ابنه «أحمد»، 7 سنوات، وأخذ بناته الثلاثة «حفصة»، 8 سنوات، و«عائشة» 5 سنوات، و«براءة»، عمر عامين، وذلك ليسلمهم إلى أصدقاء له في مسجد بالقرية، يسافر إلى أهله بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، من أهالي قرية «جوجر» التابعة للمركز، بوجود جثتين في القرية لأم وابنها نتيجة ذبح الزوج.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص، تبين قيام: «محمد إ. أ.»، 36 سنة، تاجر مواد غذائية، بذبح كل من زوجته «أنوار محمد طه حسين»، 33 سنة، ربة منزل، ونجله «عبدالله»، 7 سنوات، مستخدماً سكين، وتمكنت قوة من ضبط الزوج المتهم، ونقل الجثامين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.