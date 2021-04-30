تنبيه عاجل من «الصحة» بشأن رسالة متداولة على «السوشيال ميديا»

نفت وزارة الصحة والسكان ماتردد منذ قليل حول إصدار الوزارة منشور يخاطب المواطنين ويحذرهم من الذهاب المستشفيات في حال ظهور أي عرض من أعراض فيروس كورونا.

واكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة وفيديوهات تُشير إلى تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمصر.

وجاء نص الرسالة المنتشرة كالتالي " شيرووا ياجماعه وزارة الصحة تخاطب وتحذر المواطنين بعدم الذهاب الي المستشفيات عند الشعور باعراض ((كورونا)) أو أي مرض آخر

ارسلت وزارة الصحة رسالة تحت عنوان (تعميم هام من وزارة الصحة) وجاء فيها ما يلي: استعدت وزارة الصحة بتوفير 333 فريق استجابة سريع، كل فريق مكون من 5 اشخاص.- في حال اشتباهك بالاصابة وظهور هذه الاعراض ( ضيق في التنفس - سعال - حمى ) ، ابق في منزلك لا تتوجه لاي مستشفى او مركز طبي او عيادة ، خروجك سينشر الفيروس اكثر .- اتصل على الرقم 195 سيصلك فريق الاستجابة ويقومون بفحصك وتقديم الرعاية الكامله لك .. لكل من وصلته الرساله ولم يقم بنشرها فاعلم انك شريك في قتل ابناء شعبك ....مع تحيات وزارة الصحةيرجى التواصل مع الرقم ادناه في حاله الشك بالاصابه بفايرس الكورونا

02358259او الرقم المجاني 195عاجل نقلاً عن أطباء العزل اذا ظهرت عليك اعراض من اللي هقولها دي اتعامل انها كورونا ما تحاولش تثبت العكس اتعامل انها كورونا و خد علاج و اتعزل في البيت كلنا هيجيلنا و اكتر من ٨٠ في المية هيخف من غير مشاكل و هتكون اعراضه بسيطة ولاحظ فقدان حاسه الشم والتذوق

#الأعراض و العلاج المتبع١- اسهال خد نانازوكسيد او انتينال أو فلاجيل اول جرعة قرصين و بعدين قرص كل ٨ ساعات لو طفل يبقي انتينال شراب تلات مرات في اليوم

٢ - صداع و تكسير بالجسم و ارتفاع في درجة الحرارة هناخد باندول تلات مرات في اليوم او ادول تلات مرات أو سيتال أو بارسيتمول تلات مرات في اليوم هاخده بشكل منتظم علي الأقل اربع أيام مش وقت ظهور الأعراض بس

٣- وجع في البطن هاخد بسكوبان أو فسيرلجين تلات مرات في اليوم

٤- كحة ناشفة هاخد نوتسيل ١٠ سم مرتين يومياً و تلفاست قرص بليل عند النوم

٥- لو الأعراض بتاعتي زايدة شوية بمعني الحرارة عالية اكتر من ٣٨ و نص و الكحة متواصلة هنزود مضاد حيوي زيثرومكس ٥٠٠ قرص يومياً لمدة تلات ايام

٦- لو حسيت أن صدري مكتوم هجيب جهاز الجلسات و اعمل جلسة اتروفنت في البيتفنتال بخاخ عند اللزوم

٧- اعراض مؤكدة للإصابة فقدان الشهية و حاسة الشم و التذوق

مهم جداً للمريض أنه يأكل كويس قاوم و كل مش قادر ممكن ناخد فاتح شهية ديجستين قرص قبل الاكل بربع ساعة

٨- اشرب سوائل كتير الفيروس ده بيعمل جلطات اشرب علي قد ما تقدر طول ما انت قاعد اشرب بالله عليك عصاير كتير و دافي كتير

لو وزنك كبير او عندك امراض مزمنة زود علي العلاج اسبوسيد عشان نقلل نسبة حدوث جلطة

لو فيه امكانية نتابع سيولة دم او ممكن ناخد كليكسان أو كالهيباربن حقنة يوميا تحت الجلد خصوصا للناس اللي وزنها كبير و عندها امراض مزمنة(مراجعه الطبيب اولا)!

٩- لو حد اعراضه زيادة و راح الحميات هيدوله ostemavir ده علاج مضاد للفيروس بيتاخد قرص كل ١٢ ساعة و متوفر بالصيدليات

#قد يكون عندك كورونا و تخف من غير اي علاج بس إلتزم بالعزل و الأكل الكويس كله خضار مسلوق و فراخ مسلوقه حجات خفيفه و شرب السوايل الدافي اهمهم يانسون بلمون و النوم الكويس و التعرض للشمس نص ساعه يوميا

الأعراض دي كلها يا جماعه مش بتيجي مره واحده الأعراض بتبدأ بفقدان الشهيه و فقدان حاسه الشم و التذوق و بعدين السخونيه و الاسهال و تكسير الجسم و الصداع

الأعراض مختلفه من شخص للتاني في ناس مش بتجي لها سخونيه و في ناس مش بتجي لها اسهال و في ناس بتجي لها ترجيع و مغص فا احنا نزلنا كل الأعراض إلى ممكن تيجي و العلاج إلي ممكن نزوده لكل حاله

الأعراض شبه أعراض البرد العادي بس في ظل الازمه إلي بنمر بيها بنعامل كل حالات البرد انها اشتباه في كرونا و نعزلها و نبدأ معها بالعلاج كنوع من أنواع الوقايه بدل بهدله المستشفيات

الأسبرين و الاسبوسبد الأطفال بناخده لاذابه الجلطات مش في كل الحالات الحالات إلى عندها ضيق تنفس بنعمل لها تحليل D-Dimer

و بنديها ادويه السيوله علشان تدوب الجلطات الصغيره إلي بتتكون في الرئه و بنديله برده للناس الي وزنها زايد عن الطبيعي لأن بيبقي عندهم ضيق في الشرايين نتيجه تراكم الدهون الثلاثيه علشان نتفادي تكون الجلطات يعني ادويه السيوله بتتاخد بعد عمل التحليل و بمراجعه الطبيب مش لأي حد

#الناس الي سألت على تقويه جهاز المناعه بدون أصابه فايتمن زنك 50 قرص كل يوم فايتمن سي 1000 قرص كل يوم و فايتمن ب ١٢ قرص كل يوم و لاكتوفرين 100 كيس على نص كوب ماء كل يوم مع كوبيتين من اليانسون بلمون دي الحاجات الي ممكن تاخدها كنوع من أنواع الوقايه

#اي مكان فيه حاله مصابه بنعقم ببخاخه فيه لتر مايه علي فنجان كلور و نرش الباب السلم أو جوه البيوت و الحمامات الكلور معقم لكل الأسطح سواء في العماير أو جوه البيت علشان الناس الي بتقول جراني عندهم ومش عارفين نعقم العماره ازاي ترش كلور في مد مكان و الجيران حد يشتري لهم الطلبات و يسيبوها قدام الباب و يتواصل معاهم تلفونياً و يجيب لهم العلاج عشان يفضلوا معزولين و ميخرجوش

#التحاليل صوره الدم كامله و سرعه ترسيب و CRP و انزيمات كبد و وظائف كلي و فرتين

دي التحاليل إلي بتتعمل بعد مرحله التعافي للتأكد من أن كل القيم أصبحت طبيعه و الشخص تعافي تماماً من المرض بفضل الله"