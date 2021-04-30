الخامس خلال أسبوع.. «أطباء الدقهلية» تنعى الشهيد رقم 71 بفيروس كورونا

نعت نقابة أطباء الدقهلية، خامس شهدائها بفيروس كورونا المستجد خلال أسبوع فقط، وهو الدكتور مصطفى السعيد عبد الحميد داوود، مدير مركز طب أسرة ديو الوسطى بالإدارة الصحية بالسنبلاوين بعد إصابته بالفيروس ليكون هو الشهيد رقم 71 بين أطباء الدقهلية ضمن وفيات كورونا، وجاء الإعلان بعد يومين فقط من وفاة الدكتور محمد الجنيدي، أخصائي أمراض الباطنة والقلب بمستشفى التأمين الصحي بالمنصورة، والذي توفي معه في نفس اليوم، الدكتور أحمد المهدي، استشاري الجراحة العامة ونائب مدير مستشفى دكرنس الأسبق، بعزل جامعة المنصورة.

أطباء الدلقهلية تنعي الشهيد 71

وفقدت نقابة أطباء الدقهلية زوجين من الأطباء خلال 3 ساعات وهما الدكتور محمد العاصي، استشاري الجراحة العامة ومدير مستشفي المطرية بمحافظة الدقهلية، وزوجته الدكتورة عفاف عبد العاطي استشاري الجلدية بمستشفى المطرية سابقا، ليرتفع عدد الوفيات خلال أسبوع واحد إلى 5 شهداء.

ونشرت نقابة أطباء الدقهلية، نعيا على صفحتها موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جاء فيه: «نتقدم بخالص العزاء في وفاة الدكتور مصطفى السعيد عبد الحميد داوود، مدير مركز طب أسرة ، ديو الوسطى بالإدارة الصحية بالسنبلاوين رحمه الله رحمة واسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون».

نقيب أطباء الدقهلية: لائحة شرف بأطباء توفوا بكورونا

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور مصطفى السعيد عبد الحميد داوود هو الشهيد رقم 71 بين أعضاء نقابة الدقهلية فقط، منذ ظهور جائحة كورونا في مصر عام 2020، والذي توفي بمستشفى بعزل مستشفي السنبلاوين العام بعد 3 أيام من دخوله للمستسفي، بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة، إلى أن تم إعلان وفاته اليوم متأثرا بإصابته.

وأضاف الشحات في تصريح لـ«الوطن » أنه جرى ضم الدكتور مصطفى السعيد عبدالحميد داوود إلي «قائمة الشرف لأطباء الواجب» والتي أعدتها النقابة منذ بداية جائحة كورونا وجمعنا فيها جميع الأطباء الذين ثبتت وفاتهم بفيروس كورونا المستجد، ووضعنا صورهم في مدخل النقابة بمدينة طلخا، تكريما وتخليدا لهم.

وبدأت نقابة أطباء الدقهلية في رصد الأطباء الذين يتوفون بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مصر عام 2020، وسجلت إلى الآن 71 شهيدًا منهم 51 طبيبًا خلال عام 2020 و20 طبيبًا خلال 2021.