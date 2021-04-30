هيئة الأرصاد تنصح بتخفيف الملابس: درجة الحرارة لن تنخفض مرة أخرى

تمر البلاد بموجة حارة ارتفعت فيها درجات الحرارة بشكل كبير، خلال تلك الأيام، ولهذا تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بتخفيف ملابسهم خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار تلك الموجة الحارة لليوم الثاني على التوالي، وفي ظل توقعات أن تظل درجة الحرارة على هذا المنوال خلال الأيام القادمة.

وعبر بيان نشرته هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من خلالها صفحتها على موقع «فيس بوك»، أكدت فيه: «استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مختلف الأنحاء لليوم الثاني على التوالي، بعد أن سجلت درجة الحرارة العظمي على القاهرة 36 درجة».

وكشفت الهيئة أنه: «من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة على هذا المنوال خلال الأيام القادمة، كما تنشط الرياح نشاطا نسبيا خاصة أوقات المساء».

وأوصت بأنه من الممكن تخفيف الملابس خلال الوقت الحالي، موضحة أن درجة الحرارة لن تنخفض بشكل كبيرة مرة أخرى.

وكانت قد أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ترتفع تدريجيا، حيث تشهد محافظات الجمهورية موجة حارة تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه ستصل درجات الحرارة العظمى لـ36 درجة، ويستمر ذلك حتى الاثنين المقبل، مع وجود نشاط رياح لطيف ببعض الفترات من اليوم.