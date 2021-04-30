وزير خارجية أمريكا: ليس بوسعي القول إن واشنطن تعرف نوايا بوتين

سيزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أوكرانيا الأسبوع المقبل، وبثت قناة «سي بي إس» الأمريكية، مقطعا من مقابلة مع الوزير الأمريكي، قالت إنها ستبثها بالكامل، بعد غد الأحد، وتحدث «بلينكن» في المقطع المنشور، عن الوضع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا والمناورات الروسية الأخيرة، وقال إنه تم حشد أكبر عدد من القوات مما كان عليه الأمر في 2014 عندما تدخلت روسيا بالفعل.

وأوضح بلينكن، ردا على سؤال حول ما هي الخطوات التي تتوقعها واشنطن من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه ليس بوسعه أن القول إن بلاده تعرف نوايا بوتين، فهناك عدد كبير من الأمور التي يمكن أن يقوم بها أو يختار عدم القيام بها.

وأضاف الوزير الأمريكي: «رأينا في الأيام الأخيرة أن هناك على ما يبدو قرارا بسحب بعض القوات، ورأينا أن بعضها بدأ بالانسحاب فعلا».

وكانت التدريبات الروسية الأخيرة التي جرت في إطار اختبار الجاهزية القتالية للقوات في شبه جزيرة القرم وعند الحدود الغربية الروسية أثارت قلقا لدى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» وأوكرانيا.

من جانبها، أكدت السلطات الروسية، أن تحركات القوات داخل أراضي روسيا لا تشكل خطرا على أحد، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية انتهاء اختبار الجاهزية وعودة القوات إلى قواعد مرابطتها الدائمة.

وعادت قوات المنطقتين العسكريتين الغربية والشرقية الروسيتين وأسطول الشمال، التي شاركت في اختبار الجاهزية القتالية، إلى قواعد مرابطتها الدائمة.

وقال قائد قوات المنطقة العسكرية الغربية، ألكسندر جورافليوف، خلال اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، إن جميع القوات المشاركة في اختبار الجاهزية عادت إلى قواعدها، إلا قافلة واحدة التي لم يختتم سحبها من ميدان «مولينو» بعد.

وأشار جيراسيموف، إلى أنه بشكل إجمالي شارك في اختبارات الجاهزية في موسم الشتاء أكثر من 300 ألف عسكري و35 ألف قطعة من المعدات، وشاركت فيها أيضا 180 سفينة وزورقا ونحو 900 طائرة، بما في ذلك 15 طائرة بعيدة المدى.

البرلمان الأوكراني يصادق على تعيين وزير جديد للطاقة بأغلبية 305 أصوات

وفي سياق آخر، صادق البرلمان الأوكراني على تعيين وزير جديد للطاقة بعد قرار الحكومة تعيين إدارة جديدة لشركة «نفطوجاز»، أكبر شركة للنفط والغاز في البلاد، وسط أزمة أصابت قطاع الطاقة الأوكراني.

وصوت البرلمان الأوكراني، أمس الخميس، بأغلبية 305 أصوات لصالح تعيين نائب مدير شركة «إينيرجو آتوم» للطاقة الذرية جيرمان جالوشينكو، فيما كان العدد الأدنى الضروري لتعيينه 226 صوتا.

من جانبه، قال جالوشينكو، في كلمته أمام البرلمان، إن قطاع الطاقة الأوكراني يشهد وضعا صعبا، مؤكدا عزمه على تسوية الأزمة بين وزارة الطاقة والبرلمان، معبرا عن تأييده لخفض تعريفات الغاز والكهرباء للطبقات الفقيرة من السكان وتنويع مصادر توريدات الطاقة.