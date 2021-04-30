عاجل.. قرجيزستان: ارتفاع قتلى الاشتباك الحدودي مع طاجيكستان إلى 13 شخصا

أعلنت السلطات في «قرجيزستان» الواقعة في آسيا الوسطى، ارتفاع حصيلة ضحاياها في الاشتباك الحدودي مع جارتها طاجيكستان، إلى 13 قتيلا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت شرطة قرجيزستان، أشارت في وقت سابق، إلى تجدد اشتباكات مسلحة على الحدود مع طاجيكستان، على الرغم من اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار وسحب القوات بعد ساعات من المحادثات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في «مقاطعة باتكين» بقيرجيزستان، داميرا يوسوبوفا، في تصريحات مساء أمس الخميس، إن الوضع في «منطقة ليليك» بالمقاطعة تصاعد مرة أخرى، حيث شارك حرس الحدود في تبادل مكثف لإطلاق النار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.