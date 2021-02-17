منة فضالي تحكي واقعة مؤلمة عن والدتها: اتحبست في الجنينة بسبب ارتباطي

«لما برتبط عاطفيا بهمل أمي جدا».. بهذه الكلمات أبدت الفنانة منة فضالي أسفها من والدتها نادية الشربيني، نظرا لتحملها لها في الكثير من المواقف الشخصية التي مرت بها في حياتها، بحسب قولها.

وقالت منة لـ«الوطن» إنها قررت أن تعيش المتبقي من حياتها لنفسها وأمها فقط؛ لقناعتها بأن الرجل يتعامل مع المرأة كمرحلة في حياته ليس أكثر، مضيفة: «ارتبطت عاطفيا أكثر من مرة، ومنحت أوقاتي لمن ارتبطت بهم، ولم أجد تقديرا لذلك منهم، وأهملت أمي في كثير من الأحيان».

واقعة مؤلمة

واستعادت منة فضالي ذكريات واقعة مؤلمة تعرضت لها والدتها بسببها منذ فترة، قائلة: «سافرت مرة مع واحد كنت مرتبطة بيه، وتركت أمي لوحدها في المنزل، إلا أن الكلاب قفلت عليها الجنينة، ومكنتش عارفة تخرج منها لمدة 3 أيام، واضطرت لكسر الباب وأصيبت في يدها، وعاقبت نفسي وقتها بيني وبين نفسي، لكن اللي ضايقني إن الشخص ده مقدرش كل اللي حصل».

وأضافت الفنانة: «أدركت حينها أن أمي هي الإنسانة الوحيدة التي تستحق كل وقتي، لأن الرجالة كلهم بيروحوا وبيتعاملوا مع الستات كمراحل في حياتهم، فكفاية بالنسبة لي لحد كده».

مقابلة مع السيد آدم

وفي سياق مختلف، سافرت منة فضالي إلى سوريا، قبل أيام، لتصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل «مقابلة مع السيد آدم» للمخرج فادي سليم، الذي يشارك في بطولته كل من غسان مسعود، ومحمد الأحمد، ولجين إسماعيل، ورنا شميس، وجيانا عنيد، من تأليف وإخراج فادي سليم.

وعلي الجانب الآخر، تتابع منة ردود الفعل إزاء حلقات مسلسلها الجديد «سكن البنات» للمخرج محمد النقلي، المعروض حاليا عبر إحدي القنوات الفضائية، ويشاركها البطولة كل من وفاء عامر، وآيتن عامر، ودينا، ومحمد نجاتي، ومنذر رياحنة، وحجاج عبدالعظيم، وشيما الحاج، وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.