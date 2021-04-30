الاتصالات: تحسن جودة الخدمة في 6 مناطق خلال الربع الأول من 2021

في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين؛ أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى مارس 2021).

يعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري؛ حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي)، مع زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في الطرق والمدن والأحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.

وجرى رصد تحسن جودة الخدمة في 6 مناطق خلال الربع الأول من 2021، نتيجة التنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشكلات جودة الخدمة، بينما ما زالت 44 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمة، وجاري العمل مع المشغلين لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بهذه المناطق.

وفيما يلي إجمالي عدد المناطق (المدن والأحياء) التي جرى رصد انها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في الربع الأول من عام 2021:

فودافون: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 21 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والقناة.

أورانج: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 31 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والقاهرة والإسكندرية.

اتصالات: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 37 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والإسكندرية.

وي: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 54 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها القاهرة والصعيد والدلتا.

مؤشرات قياس جودة الخدمات الصوتية

1. مؤشر عدم بدء المكالمة: بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم بدء المكالمة:

• 73 منطقة لشهر يناير مقسمة كالآتي (9 مناطق لشركة فودافون – 12 منطقة لشركة أورانج – 17 منطقة لشركة اتصالات – 35 منطقة لشركة وي)

• 65 منطقة لشهر فبراير مقسمة كالآتي (12 منطقة لشركة فودافون – 13 منطقة لشركة أورانج – 13 منطقة لشركة اتصالات – 27 منطقة لشركة وي)•

57 منطقة لشهر مارس مقسمة كالآتي (7 مناطق لشركة فودافون – 20 منطقة لشركة أورانج – 11 منطقة لشركة اتصالات – 19 منطقة لشركة وي).

تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركات فودافون، اتصالات ووي في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 بينما تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركة اورانج في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير .

2. مؤشر جودة صوت المكالمة:

بلغ عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر جودة صوت المكالمة:

• 12 منطقة لشهر يناير مقسمة كالآتي (6 مناطق لشركة فودافون – 2 منطقة لشركة أورانج –منطقة واحدة لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي)

• 7 مناطق لشهر فبراير مقسمة كالآتي (4 مناطق لشركة فودافون – منطقتان لشركة أورانج – منطقة واحدة لشركة وي)

• 8 مناطق لشهر مارس مقسمة كالآتي (منطقتان لشركة فودافون – 3 مناطق لشركة أورانج - منطقة واحدة لشركة اتصالات - منطقتان لشركة وي)

تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركتي فودافون ووي، في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة اتصالات، بينما تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة اورانج في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021.3.

مؤشر عدم اكتمال المكالمة

بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم اكتمال المكالمة:

• 21 منطقة لشهر يناير مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – 4 مناطق لشركة أورانج – 12 منطقة لشركة اتصالات – 4مناطق لشركة وي)•

17 منطقة لشهر فبراير مقسمة كالآتي (منطقتان لشركة فودافون – منطقتان لشركة أورانج – 7 مناطق لشركة اتصالات – 6 مناطق لشركة وي)•

10 منطقة لشهر مارس مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – 6 مناطق لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي)تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركات اورانج واتصالات ووي في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة فودافون.

مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات

1- متوسط سرعة تنزيل البياناتلوحظ انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركتي فودافون واتصالات خلال شهر مارس مقارنة بشهر يناير، مع ثبات شركتي اورانج ووي عن نفس الفترة، حيث تبين ما يلي:

• انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في شهر مارس ليصبح 24 ميجابت في الثانية مقارنة بــ 25 ميجابت في الثانية بشهر يناير.

• استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورانج في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل 24 ميجابت فى الثانية.

• انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات في شهر مارس ليصبح 19 ميجابت في الثانية مقارنة بــ 20 ميجابت في الثانية بشهر يناير.

• استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل 21 ميجابت فى الثانية.

ومن الجدير بالذكر ان أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل (لنسبة 10% فقط من عينات القياس) مع ملاحظة ان الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابت/ثانية بلغت كالآتي:

• فودافون: 4 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.

• اورانج: 6 ميجابت/ثانية خلال شهري يناير ومارس 2021.

• اتصالات: 5 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.

• وي: 5 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.