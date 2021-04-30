مسلسل الطاووس الحلقة 19.. مفأجاة في أقوال سهر الصايغ أمام النيابة

توال الكثير من الأحداث في مسلسل الطاووس الحلقة 19، حيث بدأ الحلقة بتأكيد حماد الذي يجسد شخصيته الفنان مهند، على اعترافه بقتل زين وطارق المنزلاوي لليوتيوبر علي إمام بالإضافة إلى قيامهم بتخدير أمنية التي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ واغتصابها رغم نصيحته لهم بعدم فعل ذلك.

مسلسل الطاووس الحلقة 19

أنكر طارق المنزلاوي وزين هذه الاتهامات من قبل حماد، مؤكدين أنه من قام بفعل ذلك، وهو من قتل علي إمام بدليل بصماته التي وجدت على الهاتف الذي عثر عليه بجانب الجثة.

طلب حماد أمام النيابة شهادة أمنية فيما يقوله، وذلك بعدما اتفق مع المحامي كمال الذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان في الحلقة السابقة على اعترافه على هؤلاء الشباب مقابل مساعدة أمنية لهم وتبرأته من هذه التهمة وجريمة الاغتصاب.

وقابلت الصحفية فريدة أمنية وطالبتها بألا تفعل ما يطلبه منها المحامي كمال، وأنها بذلك تضيع حقها، لتقول لها أنه لا وسيلة لإثبات التهمة عليهم سوى تلك، وتظل أمنية في حيرة من أمرها حتى تجلس مع الست ماتيلدا وتتحدث معها عن ماذا تفعل عند حيرتها بتقول لها إنها تفعل ما يريح قلبها.

يذهب المحامي ضياء شاهين الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، إلى الجريدة التي تعمل بها فريدة ويهددها بالتوقف عما تقوم بنشره ضد ابنه وأصدقائه، مؤكدا أنه سيقاضيها وسيغلق الصحيفة عند قفل التحقيقات بالقضية وحصول ابنه زين على البراءة.

أمنية تخلي باتفاقها مع المحامي كمال وحماد

في نهاية مسلسل الطاووس الحلقة 19، تذهب أمنية إلى النيابة لتدلي بأقوالها بعد طلب حماد ذلك، لتقول في صدمة للمحامي ولحماد أنها ليست متأكدة من وجوده مع الشباب أم لا في ليلة الاغتصاب، ليستغل المحامي ضياء الفرصة ويطالب بإخلاء سبيل ابنه زين وصديقه حيث لا حق للنيابة بحبسهما بعدما تبين اتفاق المحامي كمال مع حماد لإلقاء التهمة عليهم وهذا ليس صحيحا.