مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 3: ظهور خاص لإنجي علاء مؤلفة العمل

شهد مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 3 العديد من الأحداث المشوقة، في ظل اكتشاف الفنان يوسف الشريف، الذي يلعب دور طبيب ويوتيوبر؛ تفشي مرض غامض ينتقل عن طريق العينين، على متن الطائرة التي عليها، وسط محاولته الحد من انتشار ذلك الوباء الذي يغزو العالم.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 3

وخلال أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 3، أطلت إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف ومؤلفة «كوفيد 25» في ظهور خاص، حيث لعبت دور مضيفة طيران أصيبت بالفيروس الذي انتقل إليها عن طريق أحد الركاب.

ووفقا لأحداث المسلسل، فإن الفيروس الجديد يؤدي إلى تدهور شديد يعقبه خلل في الجهاز العصبي وانتحار، لتتأكد ظنونه بعد مشاهدة فيديو لزوج جارته، يتحدث خلاله عن معاناته من بعض الأعراض مثل الصداع المستمر وتشتت الانتباه والتركيز وآلام في العين وعدم القدرة على غلقها.

وفيما يلي مواعيد عرض مسلسل «كوفيد 25» والإعادة على جميع القنوات في مصر والوطن العربي.

مواعيد عرض مسلسل «كوفيد 25» والإعادة على جميع القنوات

وعرض مسلسل «كوفيد 25» على قناة الحياة الساعة 6:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في 5:30 صباحا، والأخرى 10 صباحا.

ويعرض مسلسل «كوفيد 25» على قناة ON الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، بينما الإعادة الأولى 7 صباحا، والأخرى 11:30 صباحا.

وسيتم عرض مسلسل كوفيد 25 الساعة 2 مساء على قناة ON Drama، والإعادة الأولى 9:30 صباحا، والأخرى 6:30 مساء.

وتعرض قناة مصر الأولى مسلسل كوفيد 25 الساعة 7:45 مساء، على أن تتكون الإعادة الأولى 2 صباحا، فيما تُعرض الإعادة الأخرى 10 صباحا.

ويُعرض مسلسل كوفيد 25 على قناة روتانا خليجية الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، على أن تكون الإعادة 9:30 صباحا بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل كوفيد 25 عبر منصة Watchit ومنصة شاهد VIP.

معلومات عن مسلسل «كوفيد 25» للفنان يوسف الشريف

يشار إلى أن مسلسل كوفيد 25 ينتمي إلى الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة، من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.