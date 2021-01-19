جمهور يوسف الشريف يطلق بوسترات «كوفيد 25» بعد الإعلان عن أبطاله

تداول رواد السوشيال ميديا من محبي الفنان يوسف الشريف مجموعة من البوسترات غير الرسمية لمسلسل «كوفيد 25» والذي يجري الإعداد له حاليا وجاري اختيار الأبطال.

وصمم جمهور الشريف بوسترات بالأسماء الأولية المعلنة، منهم أيتن عامر وأحمد صلاح حسني ومحمد عادل وإيناس كمال وأمير صلاح الدين.

قالت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء في بيان صحفي، إنها تواصل كتابة حلقات مسلسل كوفيد 25، والتي أوشكت على الانتهاء منها، مشيرة إلى أن قصة المسلسل من وحي خيالها، وأن «كوفيد 25» ليس جزءًا ثانيًا من مسلسل «النهاية»، ولا يمت له بصلة على الإطلاق من قريب أو بعيد.

وأضافت إنجي علاء أنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور، والذي يقوم ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه رمضان 2021

وأكدت إنجي ان المسلسل يضم 15 حلقة فقط ويتم عرضه في النصف الأول من رمضان.

يذكر أن الفنان يوسف الشريف، يخوض ماراثون السباق الرمضاني الماضي لموسم 2020، من خلال بطولة مسلسل «النهاية» والذي حقق نجاحا كبيرا لاختلاف القصة عن الأعمال الدرامية الأخرى، حيث تدور أحداث المسلسل فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، بخاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

«النهاية» تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة عدد من النجوم أبرزهم «ناهد السباعي، سوسن بدر، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، محمود الليثي».