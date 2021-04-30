الغربية تسجل 5 وفيات و22 مصابا بكورونا ونسبة إشغال المستشفيات 60%

أعلنت مصادر طبية مسؤولة في مديرية الصحة بالغربية، أن مصابين كورونا يتلقون العلاج بطريقة طبيعية ومنتظمة وهناك استعدادات كبيرة من قبل المديرية لاستقبال المصابين والموجة الثالثة من فيروس كورونا، إلى جانب تعليمات واضحة لكاقة الأطقم الطبية بالعمل سريعًا على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لكل المرضى، والسعي لتحقيق نسبب شفاء كبيرة بين مصابين كورونا، كما تسعى المحافظة لشن حملات يومية لغلق المنشأت المخالفة.

مستشفيات المحافظة: نسبة الإشغال 60% للعناية و38% للداخلي

وكشفت المصادر، أن نسبة الإشغال في أقسام ومستشفيات المحافظة المخصصة لاستقبال مصابين كورونا لا تتخطى الـ 60%، و38% نسبة الإشغال في الأقسام الداخلية بالمستشفيات، وأن المستشفيات بها كافة المستلزمات الطبية والأدوية واسطوانات الأكسجين لعلاج مصابين كورونا.

تسجيل 5 وفيات و22 مصابا

ولفتت المصادر، إلى أن مستشفيات الصحة المخصص بها أقسام لعلاج فيروس كورونا إلى جانب مستشفى كفر الزيات العام المخصص مستشفى عزل، سجلوا جميعا اليوم 5 وفيات و22 مصابا بفيروس كورونا، وأن المتوفين تم التواصل مع ذويهم وتغسيلهم وتكفيهم وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في أعمال الغسل والتكفيين والدفن للمتوفين بفيروس كورونا.

وبالنسبة للمصابين، خضعوا على الفور الى بروتوكول العلاج وعزلهم داخل غرف مخصصة لعلاج مصابين فيروس كورونا.

محافظة الغربية تطلق حملة للحد من انتشار كورونا

وكان دشن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملة يومية انطلقت الأربعاء الماضي تستهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة، في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، ويتم تكشيل لجنة يومية من رؤساء المدن والاحياء والوحدات المحلية تعمل على متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.