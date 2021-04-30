صفحة الرئيس السيسي تنشر صور جولته لتفقد مشروعات «الدائري الأوسطي»

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددًا من الصور التي ترصد جولة الرئيس بعد ظهر اليوم الجمعة، لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، وكذلك للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد على طريق العين السخنة.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، بعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقًا، إلى محور الضبعة غربًا بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه، مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يوميًا، وليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبرى وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى.

وتوقف الرئيس في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الأوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في إطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية.