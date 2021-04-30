نيللي كريم: «يوسف شاهين طلب مني عملية تجميل في مناخيري عشان فيلم»

واجه «شيخ الحارة» الفنانة نيللي كريم بأنها لم تنفذ نصيحة للمخرج العالمي يوسف شاهين، قائلة إنه لم ينصحها ولكنه طلب منها إجراء عملية تجميل في أنفها لتصوير فيلم «إسكندرية نيويورك».

وأضافت «كريم»، خلال حوار ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، «لقيت مكتب الأستاذ يوسف شاهين بيكلموني وبيقولوا لي أستاذ يوسف عاوزك، فروحت وقعدنا نتكلم أنا وهي ويكلمني عن روسيا والثقافة، قولت حلو الكلام وروحت، تاني يوم كلموني قالولي أستاذ يوسف عاوز يقابلك، قولت حلو، وبردو قعدنا نتكلم وندردش عن الفن والباليه والرقص، وروحت وبردو محدش قالي حاجة».

وتابعت: «تالت مرة لقيتهم بيكلموني، قولتلهم يقولكم إيه أنا كل مرة بروح ومفيش حاجة بتحصل أنا عاوزة أعرف عاوزني لية، فروحت تالت مرة، قالي أنا بعمل فيلم إسكندرية نيويورك، وعاوز بروفايلي، فقالي إيه رأيك تعملي عملية تجميل في مناخيرك عشان الدور اللي أنا عاوزك فيه، فقولتله لما أنت تعمل عملية تجميل في مناخيرك أبقى أنا أعملها».

ويذاع في الموسم الرمضاني النسخة الخامسة من البرنامج، الذي تقوم فكرته على استضافة أحد النجوم سواء في المجال الفني أو الرياضي أو الإعلامي، وتوجيه أسئلة ساخنة لضيف البرنامج تكشف عن كثير من الخبايا والأسرار، وتستعين مقدمة البرنامج بـ «شيخ الحارة» خلف الشاشة الذي يكشف أسئلة غير معروفة.

وعملت المخرجة إيناس الدغيدي، على استضافة عدد كبير من النجوم خلال برنامجها «شيخ الحارة والجريئة»، الذي يعرض حاليا في شهر رمضان 2021، على قناة «القاهرة والناس» أبرزهم، صالح جمعة، لاعب الأهلي، والفنان سعد الصغير، وصافيناز، والإعلامية مي حلمي، والفنانة إلهام شاهين، ونجوى فؤاد، وهالة صدقي، وبوسي شلبي، ونجلاء بدر، ورانيا يوسف، وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، والإعلامية ريهام سعيد، ومجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، والفنان رامي صبري.