مسلسل ولاد ناس الحلقة 19.. إيهاب فهمي يتورط مع نجله بسبب المخدرات

شهد مسلسل ولاد ناس الحلقة 19 تطورات وأحداث كثيرة مثيرة، حيث نشبت أزمة بين «ميس نجوان» مديرة المدرسة التي تقوم بدورها الفنانة صفاء الطوخي مع ابنتها لأنها تريد تحميل زوجها المسؤولية كاملة امام القضاء، بعدما أثبتت الفحوصات بأن سبب الحادث مشكلة في «تيل فرامل الأتوبيس».

ومن خلال أحداث الحلقة دخل الفنان صبري فواز في حالة اكتئاب لأن نجله كان يحاول الانتحار، وأخبر زوجته الفنانة وفاء صادق بأنه يشعر بالذنب بسبب تقصيره مع أولاده.

وشهدت أحداث الحلقة نشوب أزمة بين إيهاب فهمي الذي يقوم بدور الإعلامي مع زوجته بسبب الورطة التي وقع فيها نجلهما «باسم» بخصوص حقيبة المخدرات.

مسلسل ولاد ناس الحلقة 19.. أحداث سابقة

وشهد مسلسل ولاد ناس الحلقة 17، تقديم الفنان أحمد وفيق «يحيى» مرافعة قوية أمام المحكمة ضد إدارة المدرسة وسوء إدارتها للمدرسة وعدم رعايتها بشكل جيد للطلاب، حيث تغافلت الإدارة عن عمل الصيانة الدورية للأتوبيس، ما أدى إلى وقوع هذا الحاث الأليم.

وقضت المحكمة، بالسجن 3 سنوات، بحق المُدانين من إدارة المدرسة، وعلى رأسهم «ميس نجوان»، التي تجسد دورها الفنانة صفاء الطوخي.

مسلسل ولاد ناس الحلقة 19.. حادث انقلاب الأتوبيس

ووقع حادث انقلاب أتوبيس خاص بالمدرسة أدى لإصابة 11 طالبا، فيما توفي الطفل «آدم»، ابن الممثل إيهاب فهمي، بينما توفي سائق الأتوبيس ودخلت أسرته في نوبة من الحزن الشديد، ودخلت مشرفة الأتوبيس في غيبوبة نتيجة كسر في الجمجمة.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ تلقي الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية، وما يحدث فيها داخل المجتمع المصري.

موعد عرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 18

وتعرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 18، على قناة «القاهرة والناس» الساعة 12 منتصف الليل.

وستعرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 18، أيضًا على قناة «صدى البلد»، الساعة 1:00 صباحًا، والإعادة 8:00 صباحًا، و7:00 مساءً.