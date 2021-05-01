غلق 9 مطاعم سياحية خالفت الإجراءات الاحترازية وتحويلها للنيابة العامة

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة، إن الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة للتأكد من تطبيق المنشآت والمطاعم السياحية لضوابط التشغيل وللإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أسفرت عن تحرير محاضر ومخالفات لـ9 منشآت.

وأضاف لـ«الوطن»، أن المنشآت والمطاعم ارتكبت مخالفات مختلفة، فبعضها تجاوز النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال الزبائن، والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة، وأخرى قدمت الشيشة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

وأوضح «حسن» أن وزارة السياحة ستقوم بتوقيع عقوبة الغلق الإداري على تلك المنشآت إضافة إلى تحويل المخالفات للنيابة، لافتًا إلى أنه سيتم غلق المنشآت التي خالفت ضوابط التشغيل لمدة أسبوع، مع توقيع غرامة فورية قدرها 4 آلاف جنيه في حال كانت تلك المخالفة هي الأولى للمنشأة، أما اذا كانت المخالفة متكررة فإن فترة الغلق قد تكون أكبر.

وذكر مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية، أن النيابة العامة تغرم أيضًا المنشآت والمطاعم السياحية التي تقدم الشيشة بغرامات تصل لـ20 ألف جنيه.

وأوضح «حسن»، أن اللجان التفتيشية لوزارة السياحة والآثار رصدت عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية أثناء تواجدهم بالمطاعم، من حيث الأعداد الموجودة داخل صالة الطعام بالمطعم، والتي تجاوزت 100% بالمخالفة للقانون، فضلًا عن عدم ترك مسافة بينية بين الجالسين علي الطاولة الواحدة، وعدم ارتداء الكمامة قبل نزول الطعام، لافتًا إلى أن لجان الوزارة لا يحق لها محاسبة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية للجان الوزارة ستستمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة للتأكد من التزام كافة المنشآت والمطاعم السياحية بالاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، خاصة في ظل الموجة الثالثة من فيروس كورونا وارتفاع نسب الإصابات بين المواطنين.