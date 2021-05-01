موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 4 بطولة يوسف الشريف، يبحث عنه الكثيرون عبر محرك البحث جوجل، في انتظار لمعرفة أحداث العمل الدرامي، الذي يتحدث عن مرض غامض يغزو العالم، وسط محاولات من بطل العمل لمنع انتشاره.

وتستعرض «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2، بطولة يوسف الشريف، والإعادة على جميع القنوات في مصر والوطن العربي.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 4 بطولة يوسف الشريف

يعرض مسلسل كوفيد 25، على قناة الحياة، الساعة 6:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في 5:30 صباحا، والأخرى 10 صباحا.

ويعرض مسلسل كوفيد 25، على قناة ON، الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، بينما الإعادة الأولى 7 صباحا، والأخرى 11:30 صباحا.

ويجري عرض مسلسل كوفيد 25، الساعة 2 مساء على قناة ON Drama، والإعادة الأولى 9:30 صباحا، والأخرى 6:30 مساء.

وتعرض قناة مصر الأولى، مسلسل كوفيد 25، الساعة 7:45 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى 2 صباحا، فيما تُعرض الإعادة الأخرى 10 صباحا.

ويُعرض مسلسل كوفيد 25، على قناة روتانا خليجية، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، على أن تكون الإعادة 9:30 صباحا بتوقيت مصر.

ويعرض مسلسل «كوفيد 25» عبر منصة «Watchit» ومنصة شاهد «VIP».

معلومات عن مسلسل «كوفيد 25» للفنان يوسف الشريف

يذكر أن مسلسل كوفيد 25، ينتمي إلى الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة، من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.