مسلسل المداح الحلقة 19.. حمادة هلال يلجأ إلى السحر و«فتح المندل»

بدأت أحداث مسلسل المداح الحلقة 19، بذهاب «زين» ويجسد شخصيته محمد عز، إلى «رحاب» والتي تجسد شخصيتها نسرين طافش، ليخبرها بأنّ «عبدالرزاق» قام بتهديده أنّه سيفضحه، ويطلب منها أن تأمر بطرده من المحل.

ويفاجأ «صابر» ويجسد شخصيته حمادة هلال، بمكالمة هاتفية من مدير المدرسة التي يعمل بها، يخبره أنّه تم تحويله إلى التحقيق بعد أن أخبرتهم «سهيلة» والتي تجسد شخصيتها أميرة فكري، بأنّه تجمعهما علاقة حب، ليذهب الأول إلى «زين» ويهدده بأن يُبعد شقيقته عن طريقه، كما يؤكد له أنّ «رحاب» لا زالت تحبه وأنّها وافقت على زواجها منه بعد أن تركها «صابر».

ويعود «زين» إلى المنزل وتدور بينه وبين «سهيلة» مشادة كلامية، ويطلب منها أن تنسى أمر «صابر»، ثم يتصل بـ«رحاب» ويخبرها بأنّ «صابر» طلب منه يد «سهيلة» للزواج ويأخذ رأيها في أمر زواجهما، ليتأكد أنّها لم تعد تحبه، فتطلب منه ألا يقحمها في أمور لا تخصها.

وتنتهي أحداث الحلقة بذهاب «صابر» إلى «سمير أبو المجد» ويجسد شخصيته محسن منصور، ليخبره أنّه يوافق على العمل معه وأنّه سيتجه إلى السحر وفتح المندل بشرط أن يشتري له فيلا خاصة به.

ومسلسل «المداح» بطولة حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة النهار الساعة التاسعة والنصف مساءً، والساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.