أعاد لها نوبات الهلع.. ماذا قالت منى زكي عن دورها في لعبة نيوتن؟

تصدرت الفنانة منى زكي تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، بفضل نجاح مسلسل لعبة نيوتن، والذى يعرض حاليا خلال الموسم الرمضاني ويشاركها فى بطولته عدد من نجوم الدراما المصرية.

ترصد «الوطن» فى هذا التقرير، أبرز ما قالته منى زكي عن دورها فى مسلسل لعبة نيوتن خلال مقابلاتها الإعلامية.

منى زكي عن لعبة نيوتن: طوق نجاة بالنسبة لي

- لعبة نيوتن طوق نجاة بالنسبة لي

- أشعر بالسعادة والفخر للعمل مع تامر محسن المخرج الذى شجعني كثيرا

- أجمل ما فى لعبة نيوتن هو جمله القصيرة وقصته الحلوة

- عادت لي نوبات الهلع والذعر بسبب لعبة نيوتن فقد كنت أصاب بها فى الماضي

- شخصية «هنا» فى لعبة نيوتن بعيدة تماما عن شخصيتي الحقيقية

- كان هناك تخوف شديد لدى تامر محسن من إجادتي للغة الإنجليزية حيث كان يريد أن تظهر الشخصية ضعيفة فى اللغة.

مسلسل «لعبة نيوتن» سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

ومسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي.

وتدور أحداث المسلسل حول اتخاذ كلا من حازم وهنا المتحابين قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى «هنا» في أمريكا ولا تعود.