بلينكن: لن نتراجع عن اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال مكالمة هاتفية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تنوي التراجع عن الاعتراف بـ«مغربية الصحراء»، وفقا لما ذكره موقع «أكسيوس» الأمريكي.

ونقل الموقع الأمريكي، عن مصدرين مطلعين على المكالمة، أن إدارة بايدن لن تتراجع عن اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في الوقت الحالي على الأقل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بلينكن يشجع الرباط على مواصلة تنفيذ إصلاحات شهدها المغرب على مدى العقدين الماضيين

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في بيان،، إن بلينكن وبوريطة، ناقشا الإصلاحات الهامة التي شهدها المغرب على مدى العقدين الماضيين تحت قيادة العاهل المغربي محمد السادس، مشيرة إلى أن الوزير الأمريكي، شجع المغرب على مواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات.

واشار «أكسيوس»، إلى أن مستشار بايدن للشرق الأوسط، بريت ماكجورك، تحدث قبل نحو 10 أيام مع وزير الخارجية المغربي، وأعطاه الانطباع بأنه لن يكون هناك تغيير في سياسة واشنطن بشأن الصحراء الغربية.

وكانت إدارة ترامب، اعترفت في ديسمبر الماضي، بسيادة المغرب على منطقة الصحراء ووعدت بفتح قنصلية في الداخلة.

وفي 22 إبريل الماضي، أخفق «مجلس الأمن الدولي» في تبني مشروع إعلان مشترك أعدته الولايات المتحدة يدعو إلى تجنب التصعيد في النزاع بالصحراء المغربية.

وقال دبلوماسيون، إن الهند والصين ودولا إفريقية اعتبرت أنه يمكن أن يساء تأويله ويؤدي إلى نتائج عكسية.

وحث النص الموجز المكون من 3 فقرات لمشروع القرار في ذلك الوقت، على سلوك بناء في التعامل ميدانيا مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية «مينورسو» والإسراع بتسمية مبعوث أممي جديد من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن.

ولا يوجد مبعوث أممي للصحراء منذ مايو 2019،، فيما رفض طرفا النزاع أسماء مرشحين تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.