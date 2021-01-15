دول عربية وعالمية: الحكم الذاتي الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية

نظمت الولايات المتحدة والمغرب مؤتمرا وزاريا، اليوم، عبر تقنية الفيديو، بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية، وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن هذا الاجتماع هو إشارة إلى حكمة خطة الحكم الذاتي بصحراء المغرب.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن الاجتماع أرسل إشارة مهمة إلى أن السلام هو الخيار المنشود.

وأضاف بوريطة، أن هناك توجه جديد لدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وأشار الوزير المغربي، إلى أن دولا بدأت بفتح قنصليات في مدينة «العيون» بالصحراء المغربية.

وأوضح الوزير المغربي، أن زخم جديد برز لوضع حد للنزاع في الصحراء من خلال خطة الحكم الذاتي، مؤكدا على أن الخطة هو الإطار الواقعي الوحيد للحل.

وتابع بوريطة قائلا، إن مبادرة الحكم الذاتي في صحراء المغرب هدفه حماية وحدة الأراضي المغربية، مشددا على أهمية الإعلان الأمريكي المؤكد لسيادة الرباط على الأقاليم الجنوبية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد في كلمته، إن أبوظبي، حرصت على أن تكون في طلائع الدول الداعمة لموقف المغرب بشأن الصحراء، مؤكدا على موقف الإمارات الداعم لسيادة الرباط على الصحراء المغربية.

وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية، إلى أن أبوظبي، تدعم مقترح المغرب لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء.

من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، إن خيار الحكم الذاتي يمهد الطريق لتسوية دائمة في الصحراء المغربية، مؤكدا أن الخطة تؤكد سيادة الرباط على الصحراء المغربية.

من جانبها، أشارت فرنسا، إلى أن مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مقترح قابل للتطبيق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

فيما قال وزير خارجية هايتي، إن خطة الحكم الذاتي هي الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية.

بدوره، دعا وزير خارجية جواتيمالا، جميع الأطراف للاستفادة من هذه المبادرة وحل الخلافات، موضحا أن خيار الحكم الذاتي في الصحراء المغربية حل ذو مصداقية.