تعرف على ضوابط إقامة الأفراح: القاعات ممنوعة والمسموح ساحات مفتوحة

كشف عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية، حقيقة السماح بإقامة الأفراح، وذلك بمناسبة موسم عيد الفطر المبارك والذي يشهد عددا كبيرا من الأفراح.

وقال «العاصي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، في برنامج «مساء DMC» المذاع مؤقتًا عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن الأفراح غير مسموح بها إطلاقًا في الأماكن المغلقة، لافتًا إلى أن الأفراح مسموح بها في الأماكن المفتوحة فقط.

وشدد على أن الأماكن المفتوحة والتي مصرح بعمل أفراح فيها يجب أن يكون فيها تباعد اجتماعي، مؤكدًا على ضرورة وجود كل وسائل التعقيم في المكان، وأن تكون الأعداد قليلة ولا تزيد عن 300 شخص بأي حال من الأحوال في الأماكن المفتوحة.

وأكد مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية على أن الأفراح ممنوعة داخل القاعات المغلقة، لافتًا أن أماكن السهر الليلية مثل الديسكوهات وغيرها مغلقة أيضأ، وأن المطاعم والكافتيريات السياحية تعمل للساعة الواحدة ليلًا.

وأشار أن الوزارة منعت الخيام الرمضانية هذا العام ولم تعط أي تصريح لفتح ما يسمى بالخيم الرمضانية، مشيرًا أن المؤتمرات التي تٌعقد في القاعات المغلقة بالفنادق والمنشأت السياحية يجب أن يكون الحضور في حدود 50% من طاقة المكان.

وشدد «العاصي» على أن الوزارة تقابل أي تهاون في الإجراءات الاحترازية بالغلق، لافتًا أنها أغلقت 22 منشأة سياحية حتى الآن بسبب مخالفتها للإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة السياحة في هذا الشأن.