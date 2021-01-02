فض فرح شعبي وتغريم 57 سائقا لمخالفة إجراءات مواجهة كورونا بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة، أسفرت عن التحفظ على 40 شيشة من مقهى واحد مخالف بقرية العلوية التابعة للوحدة المحلية ببني عامر، وصودرت 15 أخرى من مقهيين مخالفين بقريه نشوة - قرية ميت أبو علي، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية، برئاسة المركز من فض فرح شعبي، بقرية شوبك بسطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلن محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، المشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة، والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأشار «غراب» إلى أنه ضبطت 57 سيارة مخالفة، ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وشدد الدكتور مممدوح غراب، على مدير الإدارة العامة للمواقف، بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم، وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.