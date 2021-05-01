تعرف على أماكن تلقي لقاح كورونا في محافظة الغربية.. 7 مراكز

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية عبر موقع «الوطن»، عن تخصيص 7 مراكز ومقرات تطعيم بالمحافظة وهي «مركز كبد المحلة، مركز طبي سعيد، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور المركزي، إدارة سمنود . مكتب صحة كفر الزيات، مستشفى رمد زفتى».

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية شكلت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور أيمن عباس والدكتور باسم رمضان، مسئول الطب العلاجي وإدارة الجودة والتمريض ومكافحة العدوى، للمرور علي مستشفى كفر الزيات العام للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلي أن دور اللجنة ينحصر في التأكد من سلامه تنكات الأكسجين واستقبال الحالات على مدى 24 ساعة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وإعداد تقارير يومية، للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، للتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن.

توفير سبل الدعم الكامل للطواقم الطبية بمقرات تلقي لقاحات كورونا

ووجه وكيل الصحة، الشكر إلى الأطقم الطبية، الذين ضحوا بأرواحهم باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، لافتا إلى متابعته اليومية لآليات التطعيم بلقاح كورونا للراغبين فى الحصول عليه من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، الذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض .

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على ضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصري كافة، وكبار السن بشكل خاص، كما شدد الدكتور عبد الناصر على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنين.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أصدرت توجيهات لمسئولي مديرية الصحة بالغربية بمتابعة التطعيم بلقاح كورونا علي مستوي مقرات الإدارات الصحية بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وبسيون وقطور وسمنود، في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، والإهتمام بالصحة العامة للمواطنين.