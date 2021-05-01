الحارس القضائي لـ«العلميين»: توفير فائض بالنقابة لصرف معاشات الأعضاء

قال المستشار عماد علي شمس، الحارس القضائي لنقابة المهن العلمية، إنه تقرر صرف دفعة معاش للعلميين المستحقين للمعاش «وذلك بعد توقف استمر أكثر من عامين، وذلك بعد وقف استنزاف وإهدار أموال النقابة في مشروعات وشركات لا جدوى لها» بحسب تعبيره.

وأضاف شمس في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه تم سداد كافة المديونيات المستحقة وتم توفير فائض يستوجب معه إعطاء الحقوق لأصحابها وصرف دفعة معاشات للمستحقين، بالرغم من ضعف الموارد والتحديات التي واجهت النقابة في سداد الديون المتركمة والأعباء المالية الناتجة عن الديون المستحقة للجهات الحكومية من تأمينات وضرائب ومستحقات للغير، نتيجة الإدارة السابقة» على حد قوله.

موارد النقابة

وأوضح أن الفترة المقبلة يتم العمل فيها علي زيادة موارد النقابة من تحصيل قيمة الاشتراكات المتأخرة لدى الشركات والأعضاء ومخاطبة الجهات المعنية لتحصيل الدمغات المستحقة طبقا للقانون رقم 80 لسنة 1969 والمعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983.

فرض الحراسة على العلميين

يذكر أنّ خلافًا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعددا كبيرا من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، حيث أصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قد قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبدالستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.

وتشكلت لجنة الحراسة القضائية برئاسة المستشار عماد شمس، وعضوية كل من الدكتور سعد مغازي، والمهندس صلاح النادي، أمين عام نقابة العلميين السابق.