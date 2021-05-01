أسعار دخول المعابد الأثرية فى الأقصر خلال فترة الأعياد.. اعرفها

تعتبر محافظة الأقصر، قبلة عشاق السياحة الثقافية فى مصر والعالم، وتضم المدينة الأثرية الأولى ثلثي أثار العالم، حيث تضم الكثير من المعابد الأثرية الفريدة التي يعشق السائحون الأجانب زيارتها.

مع قرب موسم الأعياد وتعدد المناسبات المختلفة وتفضيل الأغلبية زيارة المناطق المفتوحة ومن أهمها المعابد الأثرية حيث يجهل الكثيرون أسعار دخول المعابد الأثرية في الأقصر نظرا لتغير الأسعار كل فترة.

أسعار دخول المعابد الأثرية.. جميع الأماكن

وتنشر« الوطن» أسعار دخول المعابد الأثرية ، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، مع وجود عروض مميزة وخصومات على أسعار دخول المعابد الأثرية في الاقصر كما كان منذ اسابيع قليلة خلال مبادرة «شتى فى مصر»، وبرغم تفشي فيروس كورونا إلا أن أعداد الزائرين لمعابد الاقصر تخطى 10 آلاف زائر خلال أسابيع قليلة.

المعابد الأثرية فى الأقصر.. أسعار دخول « معبد الدير البحري»

حددت وزارة السياحة والآثار أسعار دخول المعابد الأثرية في الأقصر ودخول الأجانب لمعبد الدير البحرى أو ما يطلق عليه البعض معبد حتشبسوت وتبلغ قيمة الدخول للأجانب 140 جنيها، فيما تبلغ رسوم دخول نفس المعبد للطلاب الأجانب 70 جنيها.

ونظرا للرغبة الكبيرة لدى الدولة ووزارة السياحة والآثار في نشر الوعى الأثرى بين جميع المواطنين، خفضت الوزارة أسعار دخول المعابد الأثرية للمصريين، وبلغت قيمة تذكرة دخول معبد الدير البحري بغرب الأقصر للمصريين 20 جنيها فقط، وللطلاب 5 جنيهات فقط، يستطيع من خلالها الزائر الاستمتاع بواحد من اعظم المعابد الأثرية فى مصر من حيث روعة البنيان وما يحتويه من كنوز .

أسعار دخول المعابد الأثرية فى الأقصر.. «معابد الكرنك »

يطلق على الكرنك كلمة معابد وليس معبد لأنه يحوى بداخله عدد من المعابد الأثرية ويعتبر من أكبر المعابد فى العالم من حيث المساحة.

وحددت وزارة السياحة والاثار أسعار دخول المعابد الأثرية ومن بينها معابد الكرنك، حيث تبلغ قيمة دخول الأجانب لمعابد الكرنك والمتحف المفتوح الذى يضم عدة معابد 200 جنيه، وللطلاب الأجانب 100 جنيه، فيما حددت الوزارة أسعار خاصة لدخول معابد الكرنك للمصريين بقيمة 20 جنيها، وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

أسعار دخول المعابد الأثرية في الاقصر «معبد موت »

ويعد معبد موت من المعابد الأثرية الموجودة في الكرنك وافتتح منذ عدة سنوات فقط للزيارة، وتم تحديد أسعار دخول المعابد الأثرية فى الأقصر ومن بينها معبد موت، وتبلغ قيمة تذكرة دخول المعبد للأجانب 50 جنيها وللطلاب الأجانب 25 جنيها، والمصريين 10 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

المعابد الأثرية.. أسعار دخول « معبد الأقصر أو معبد آمون قديما »

ويعتبر معبد الأقصر أو معبد آمون قديما واحد من أهم المعابد الأثرية في العالم لما له من قيمة تاريخية عظيمة، حيث ساهم فى بنائه العديد من أشهر ملوك مصر وكان تقام به الاحتفالات الوطنية قديما، وحددت وزارة السياحة والأثار أسعار دخول المعابد الأثرية في الأقصر وكذلك حددت قيمة دخول الأجانب للمعبد حيث تبلغ قيمة تذكرة دخول معبد الأقصر 160 جنيها وللطلاب الأجانب 80 جنيها، فيما تبلغ رسوم دخول المصريين 20 جنيها وللطلاب المصريين 5 جنيهات فقط.