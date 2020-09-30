زيادة ملحوظة بأعداد الأفواج السياحية لزيارة المعابد الأثرية بالأقصر

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، توافد عدد من الأفواج السياحية، لزيارة المعالم الأثرية والمقاصد السياحية المنتشرة في البرين الغربي والشرقي للمدينة، مع ارتفاع أعداد رحلات اليوم الواحد، القادمة من الغردقة وباقى مدن البحر الأحمر.

وقال "محمد همام"، مسئول العلاقات العامة بنقابة المرشدين السياحيين، إن معابد الكرنك والأقصر، في البر الشرقي من المدينة، شهدت تدفق أفواج سياحية من مختلف الجنسيات، ضمت وفود من ألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا.

وأكد "همام" أنه تمت زيارة كافة أرجاء المعابد، والاستمتاع بشرح المرشدين السياحيين، وزيارة البحيرة المقدسة، وغيرها من الأماكن المهمة بمجموعة معابد الكرنك، بجانب استكمال باقي المزارات السياحية المدرجة في البرنامج، ومنها أيضاً معبد الأقصر، ومتحف الأقصر، للاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى زيارة المناطق الأثرية في البر الغربي من المدينة.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تدفقات أكبر مع تحسن الأحوال الجوية، وخاصةً مع وجود العديد من الاتفاقات مع الشركات، وسط تشديدات على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا"، والتي تشمل ارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات ووسائل الحماية الشخصية.