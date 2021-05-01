مصر تعرب عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي في أفغانستان

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 1 مايو الجاري، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة «بولي عالم» بمقاطعة «لوجار» وسط أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، وفق ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وتُعرب مصر عن وقوفها مع أفغانستان الصديقة في هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.