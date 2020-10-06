طرق استخراج "ختم النسر" بعد إعلان وزارة الخارجية ضياعه

أعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية، عن فقد البصمة رقم 13533 والخاصة بخاتم شعار الجمهورية.

وجاء هذا الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف القومية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

وختم الدولة المصرية طبقا للقانون المصري هو المعبر عنه في المرسوم الصادر في 10 ديسمبر عام 1923 بشأن شعار الدولة وخاتمها والذي نص في مادته الخامسة على أن "حفظ خاتم الدولة موكل إلى وزير الحقانية (العدل) حالياً وهو مكلف أن يبصم به القوانين والمراسيم والمعاهدات وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية الأخري التي بالنظر لأهميتها وللتقاليد المتبعة يجب أن يكون مبصومة بخاتم الدولة".

وتتولى مصلحة سك العملة صناعة وتوريد أختام شعار الجمهورية ويكون لكل ختم بصمة أو رقم كودي مكمل للختم نفسه حتى يسهل الاستدلال على معرفة الجهة التي أضفت الصفة الرسمية على المستند بختمها إياه بختم النسر وذلك في حالة استغلاله في التزوير أو التزيف أو فقدان الختم ولإمكان تلاقي وقوع حوادث الاختلاس في الأموال العامة.

والإدارة العامة للعقود والمشتريات والمخازن بوزارة المالية تمسك سجل دفتري يحتوي على جميع أختام شعار الجمهورية الرسمية وختم البصمة المكمل له لسهولة الوصول إلى الجهة صاحبة الختم على أي مستند مشكوك في صحته كما أنه في حالة فقد ختم شعار الجمهورية أو سرقته أو تلفه يتم النشر عنه في 3 أعداد متوالية من الجريدة الرسمية وفي صحف يومية واسعة الانتظار على حساب الجهة المسؤولة عن ضياع الختم بخلاف إجراءات قانونية أخرى حتي لا يساء استخدام هذه الأختام في أحزار مالية.

وطبقا لقانون العقوبات المصري فان عقوبة تقليد ختم النسر تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات وذلك حسب نوع الختم حيث يفرق القانون بين تقليد الختم الحكومي والختم غير الحكومي.