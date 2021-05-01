  طلاب جامعة أسيوط.. الأوائل محليا و22 عالميا في مسابقة دولية بأمريكا

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب عن فوز فريق طلابي من أبناء الجامعة بالمركز الأول محلياً على مستوى الجامعات المصرية و 22 عالمياً في مسابقة «Human powered vehicle»، المقامة فى الولايات المتحدة «أون لاين».

وشهدت المسابقة منافسة بين فرق طلابية من 79 جامعة من مختلف دول العالم، وهي مسابقة عبارة عن تصميم وتصنيع مركبة تعمل بالطاقة البشرية، وجاءت مشاركة الفريق الطلابى فب إطار نادي العلوم والابتكار بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتورة غادة عبد الرحمن الأستاذ بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد ومستشار النشاط العلمى باللجنة العليا للأنشطة .

وأوضح الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة، أن الفريق الطلابي يضم 20 طالبا وطالبة جميعهم من فرق دراسية مختلفة بقسمى الميكانيكا والميكاترونيكس بكلية الهندسة والمسابقة هي جزء من مهرجان الهندسة الذي تنظمه الجمعية الامريكية لمهندسي الميكانيكا، وهو ما يعد تأكيداُ على ما تضمه الكلية من عناصر متميزة من الطلاب يواصلون العمل الدءوب من أجل تجديد مكانتهم وحصد أماكن متقدمة فى كافة المحافل الدولية وتمثيل جامعة أسيوط على نحو لائق ومشرف .

وأشار الدكتور أحمد سعد، الأستاذ المساعد بقسم الميكانيكا والمشرف الرئيسي على عمل الفريق بالتعاون مع المهندس رامى عنتر المعيد بالكلية أن الفريق استغرق عمله فى تصميم وتنفيذ المركبة نحو شهرين، مشيراً إلى أن وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة فى الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة الأسبق والمشرف على الوحدة، والدكتور أحمد عبد المالك مدبر الوحدة ساهمت فى تقديم الدعم الفنى اللازم لتنفيذ المركبة على النجو المطلوب ما أهلها للمنافسة فى المسابقة التي تعد واحدة من أكبر المسابقات الدولية المتخصصة فى هذا المجال.

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالعقول النابغة من أبناء الجامعة وتميزهم في العمل القائم على الإبداع والابتكار وتقديم مشروعات متطورة في مختلف المجالات تؤهلهم للمنافسة والتفوق في العديد من المحافل والمسابقات المحلية والدولية، وهى الكوادر التي تحرص إدارة الجامعة على تكاتف الجهود بين مختلف قطاعاتها لتوفير الدعم والتشجيع اللازم لها بما يضمن مواصلة نجاحها و تميزها .