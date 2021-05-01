أهالي قرية «شبراقاص» بالغربية يشيعون جثمان زوجة طبيب الغلابة

شيع المئات من أهالي قرية شبرا قاص التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية جثمان الدكتور فادية مالك، زوجة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة، في مشهد جنأئزي، مهيب عقب أداء صلاه الجنازة عليها عصر اليوم بأحد المساجد المجاورة لمقابر العائلة .

وقال المهندس هيثم مشالي، ابن الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالي والمعروف إعلاميا بطبيب الغلابة، إن وصية أمه الراحلة الدكتورة فاديه مالك، قبل مماتها هو أن تدفن بجوار شقيقتها وأمها بمقابر العائلة بقرية شبراقاص بدائرة مركز السنطة .

وأضاف أن والدته تعرضت لوعكه صحية مفاجئه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عقب إصابتها بفشل كلوي وهو ما تسبب في تدهور حالتها الصحية ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل إحدي المستشفيات الخاصة بمنطقة التجمع بالقاهرة.

وكانت أخر كلمات الزوجه الراحلة عن زوجها يوم مراسم تشييع جثمانه: «ربنا يرحمك يا حبيبي وسندي يا محمد أنا عشت معاك أكثر من 50 سنة من عمري في بيت وكيان واحد، والحمد لله ربنا كرمنا في أبنائنا وأحفادنا، في الجنة ونعيمها يا أبويا وأخويا وكل شىء في حياتي».

وأعربت عن حزنها العميق بقولها «رحل زوجي وأبو ابنائي الذي تعلمت منه الكثير وسأواصل عمل الخير والصدقات الجارية علي روحه وربنا يعيني وأولادي بجواري كي نستكمل الخير الذي حرص علي تنفيذه طوال حياته وخاصة رعاية ودعم الفقراء والمساكين بإذن الله».