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شقيق "مشالي": زوجة طبيب الغلابة كانت تتكفل بالدور الاجتماعي بدلا منه

كتب:

شريف سليمان
08:38 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
اللواء أسامة مشالي

اللواء أسامة مشالي

تحدث اللواء أسامة مشالي، شقيق الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، عن بعض تفاصيل الحياة الشخصية لشقيقه الراحل.

وقال مشالي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، إن الدكتورة فادية أرملة الطبيب الراحل، هي من كانت تقوم على تعليم الأبناء: "لكن الدكتور كان يرجع الساعة 10، ومعاه لعب عشان يكسب ولاء الأولاد ويعوض غيابه".

وأكد، أن الدكتورة فادية، لم يكن عطاؤها يقل عن زوجها، حيث كانت سباقة في المجاملات، وكانت تقوم بالدور الاجتماعي كله، نيابةً عن طبيب الغلابة حتى مع عائلته.

وقال وليد محمد مشالي، إنه وإخوته تركوا المنزل في طنطا وسافروا إلى القاهرة، بحثًا عن لقمة العيش منذ 20 سنة.

وتابع: "كنا بننزل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع تقريبًا عشان نقعد معاهم، وبعد ما خلص رسالته معانا، وبدأنا نشوف دنيتنا، توفى عمي علاء في آخر سنة ليّ بالكلية، فتكفل والدي بأبنائه الثلاثة".

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