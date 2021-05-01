التجار يواجهون الركود بعروض مغرية: «ملابس العيد بأسعار السنة اللي فاتت»

العروض سلاح تجار الملابس لـ«سحب رجل زبون العيد»، حيث يبدأ العد التنازلي لشهر رمضان بحلول العشرة الأواخر منه، ويتحول تركيز المصريين إلى عيد الفطر ومستلزمات العيد من ملابس وغيرها، وفي ظل أزمة كورونا الإجراءات الاحترازية التي أحدثت تغيرات كبيرة في أغلب القطاعات الاقتصادية، ومن بينها الملابس، تأثرت حركة البيع والشراء ولجأ التجار إلى العروض المغرية التي تساعد في تصريف البضاعة من المخازن ونشاط حركة البيع.

سوق الملابس المصرية تمر بحالة من الركود

وقال حمدى أبو العنين المتحدث باسم شعبة الملابس في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ سوق الملابس المصرية تمر بحالة من الركود بسبب الظروف التي يشهدها العالم وانتشار فيروس كورونا الذي كان له أثر كبير على حركة البيع والشراء.

وأشار «أبو العينين»، إلى أنَّ حركة البيع والشراء في آخر 10 أيام من شهر رمضان تشهد نشاطاً، حيث أن المستهلك يكون تركيزه في الأيام الأولى من شهر رمضان على الطعام والشراب.

وعن التغير في أسعار ملابس العيد مقارنة بالعام الماضي، نوه «أبو العينين»، إلى أنَّه ليس هناك فروق سعرية كبيرة، حيث تسهم العروض في جعل الأسعار مناسبة للمستهلك وتنشيط حركة البيع والشراء، خاصة العروض في المولات.

انتشار فيروس كورونا والظروف التي يمر بها العالم

وتابع المتحدث باسم شعبة الملابس، أنَّ انتشار فيروس كورونا والظروف التي يمر بها العالم، أثرت بالسلب على السوق وأصبح المستهلك لديه أولويات أهم من الملابس، كالعلاج والطعام.

فيما يتعلق بالاستيراد، أشار المتحدث باسم شعبة الملابس إلى أنَّه ما زال هناك استيراد للملابس ولكن بوتيرة أقل، بسبب أزمة كورونا.

وفيما يخص أسعار بعض المنتجات، أوضح «أبو العينين» أن سعر البنطلون الجينز يتراوح ما بين 250 إلى 500 جنيه على حسب النوع والخامة، فيما تشير التوقعات إلى أنَّ الموسم الصيفى 2021 سيشهد نشاط في حركة البيع والشراء مع دخول موسم الأعياد، والإقبال على الملابس الجاهزة.