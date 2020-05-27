الانتهاء من توزيع ملابس العيد على 658 حالة من الأحداث والمسنين بالغربية

أكدت مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية بالغربية، اليوم، برئاسة أماني النادري الانتهاء من توزيع ملابس العيد على جميع دور الرعاية بمحافظة الغربية بإجمالي مبلغ 296 ألف جنيه لعدد 658 من أبناء مؤسسة " الأحداث، الدفاع، المسنين، دور الأيتام" علي مستوي قرى ومراكز المحافظة .

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، في توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، بأهمية التعاون مع مسؤولي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا في ظل أزمات جائحة فيروس كورونا. وقالت "النادري" إن ذلك التوزيع بدأ يوم السبت الماضي بناء على تعليمات ومبادرة وزارة التضامن الاجتماعي، لأدخال الفرحة والبهجة في قلوب ووجوه أبنائنا بدور الرعاية الاجتماعية والأحداث وأبائنا وأمهاتنا بدور المسنين بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية أنه تم الدفع بمواد السلع الغذائية والمستلزمات الطبية واللحوم لكافة الأسر وعائلات القرى المعزوله بسبب تفشي ظاهرة عدوى كورونا .