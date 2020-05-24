ملابس وغذاء للمحتاجين قبل العيد.. عادة سناء من 6 سنوات: خليك فاعل خير

كعادتها قبل كل مناسبة، تحرص سناء على جمع التبرعات من أهالي حي المعصرة بحلوان، لبدء توزيعها على المحتاجين، عُرفت بين جيرانها بما تفعله حتى امتلأ دفترها بأسماء الأسر الأكثر احتياجا، وباتت وجوههم مألوفة لهم على مدار 6 سنوات مضت.

ملابس في حالة جيدة معاد تنظيفها وكيّها متراصة ومعلقة، وأحذية تناسب أعمار مختلفة، وعشرات الكراتين التي تضم مواد غذائية متنوعة، كل ذلك متاح لمن يحتاجه دون أي مقابل مادي في مدخل أحد عمارات حلوان، بعد أن حوّلت "سناء"، مدخل العمارة لمعرض خيري يعرض الملابس المستخدمة التي تبرع بها الأهالي والمواد الغذائية لأهالي المنطقة على مدار أيام الأسبوع، دون تحصيل أي مقابل مادي منهم.

المعرض الخيري "فاعل خير" بدأت فكرته قبل 6 سنوات للسيدة سناء سيد، من خلال أحد الحملات الإعلانية الرمضانية، فأعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تناشد الأهالي بالتبرع بالملابس الزائدة عن حاجتهم والأدوات المدرسة وأيضًا الأدوات الطبية للمرضى، وبحسب وصفها لـ"الوطن" بدأت تنظيف مدخل بيتها وأعدّته ليصبح معرضا خيريا يقصده أهل حلوان دون تردد، طالما أنّ حالته المادية لا تسمح له بشراء ذلك لأولاده.

انتشرت الفكرة بين الأهالي يومًا بعد يوم، وأصبح للمعرض زبائنه من المحتاجين، تتأكّد بنفسها من حالتهم الاجتماعية، وارتبط بالمواسم كبداية الدراسة وقبل الأعياد وفي رمضان لسد احتياج الأهالي.

مع حلول العيد، حرصت السيدة الخمسينية على توزيع دفعة أخرى من الملابس التي جمعتها من تبرعات الأهالي: "عادة كل سنة لازم الكل يعيد وهو مبسوط"، حسب تعبيرها.