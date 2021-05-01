أفغانستان.. القوات الأجنبية تنسحب والقاعدة تهدد بحرب على كل الجبهات

أعلن قائد الجيش الأفغاني، اليوم، أن القوات الأجنبية بدأت عملية الانسحاب من بلاده، ما يعني انتهاء أطول حرب قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها. وجاء ذلك بعدما شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في أول كلمة سياسية مهمة له، مساء أمس، على أن بلاده على استعداد لصراع محتمل في المستقبل، لا يشبه كثيرا «الحروب القديمة» التي استهلكت وزارة الدفاع لفترة طويلة.

كما دعا إلى حشد التقدم التكنولوجي وتحسين دمج العمليات العسكرية على الصعيد العالمي من أجل الفهم بشكل أسرع، واتخاذ القرار بشكل أسرع، والعمل بشكل أسرع، وفق تعبيره.

تنظيم القاعدة يتوعد أمريكا بحرب على كل الجبهات

وتوعد تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بشن حرب على كل الجبهات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مع إعلان واشنطن بدء انسحاب قواتها بشكل كامل من أفغانستان، وذلك قبل يوم من ذكرى مقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، في حملة أمريكية على مكان اختبائه في باكستان، يوم 2 مايو 2011.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن التنظيم الإرهابي تعهد بشن حرب على كل الجبهات ضد الولايات المتحدة، ما لم يجري طرد القوات الأمريكية من باقي العالم الإسلامي. وقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، فجر يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو عام 2011، في مدينة «أبوت آباد» الواقعة على بعد 120 كيلومتراً عن العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في عملية اقتحام، أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية، ونفذتها وحدة من القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، استغرقت 40 دقيقة.

مصر تعرب عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي في أفغانستان

في سياق آخر، أعربت مصر، اليوم، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة «بولي عالم» بمقاطعة «لوجار» وسط أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، وفق ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية. وتُعرب مصر عن وقوفها مع أفغانستان الصديقة في هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكالها وصورها.