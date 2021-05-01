زوجة عمرو سعد توجه رسالة له بعد وفاة عطيات في «ملوك الجدعنة»

حرصت شيماء فوزي، زوجة النجم عمرو سعد، على تهنئته بنجاح شخصية «سرية» في مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بنشر صورة له من كواليس التصوير.

زوجة عمرو سعد: أبكيت الملايين بحلقة موت الأم

ونشرت فوزي، صورة تجمعهما في كواليس التصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مع سرية.. كواليس (ملوك الجدعنة.. مبروك النجاح الكبير.. تخطيت الإبداع والتجسيد.. لمستوى التوحد مع المشاهد.. وأبكيت الملايين بحلقة موت الأم».

وبمجرد تداول خبر إصابة الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها سمير غانم، بفيروس كورونا، تحولت صفحات أبطال مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي تشارك فيه الفنانة دلال عبد العزيز إلى صفحات دعوات لهما.

وقال الفنان عمرو سعد، عبر حسابه على «فيسبوك»: «دعواتكم بالشفاء للغالية على قلبي النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز أمي في ملوك الجدعنة وحبيبتي في الحقيقة».

وأضاف الفنان وليد فواز: «ألف سلامة عليكي يا ماما دلال.. اجمدي وقومي عشان إنتي أقوي من أي حاجة.. يارب اشفيها حبيبة قلبي يا حنان يا منان مستنيكي يا أمي».

وقال الفنان مصطفى شعبان: «دعواتكم بالشفاء العاجل للفنانة والنجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز تقوملنا بالسلامة».

وعلقت الفنانة ياسمين رئيس، عبر فيسبوك: «دعواتكم بالشفاء العاجل للنجمة الجميلة دلال عبدالعزيز».

والفنانة الشابة بسمة داود، طالبت جمهورها عبر استوري الإنستجرام، بالدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم قائلة: «يارب إنت الشافي المعافي.. يارب بحق الشهر المبارك اشفيهم وعافيهم.. يارب خفف عنهم وخد بأيديهم.. الرجاء الدعاء لهم».

وتدور أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما، فيدخلان معه في صراع.

والمسلسل من بطولة الفنان عمرو سعد، ومصطفي شعبان، ودلال عبدالعزيز، والفنان الراحل يوسف شعبان، وياسمين رئيس، ورانيا يوسف، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد، والعمل من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.