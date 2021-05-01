لجنة مكافحة كورونا في تونس: السلالة البريطانية الأكثر انتشارا بالبلاد

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في تونس أمان الله المسعدي، اليوم السبت، أن السلالة البريطانية المتحورة للفيروس التاجي هي السلالة المهيمنة حاليا بالبلاد بأكثر من 80%.

وأضاف في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا» للأنباء، أن هذه الطفرة استهدفت بصفة واسعة الفئة العمرية من 30 إلى 50 سنة، وأدت إلى ارتفاع كبير في عدد المحتجزين بأقسام الإنعاش بالمستشفيات، وتسجيل أعداد كبيرة من الوفيات.