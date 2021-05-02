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حظك اليوم الأحد 2-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأحد 02 مايو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

تتصف امرأة برج الحوت بعدم قدرتها على التمكن من ضبط النفس، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهنى

اقتران القمر مع بلوتو يعمل اليوم لصالحك ويجعلك ملهما وتتصرف بحكمة واقتدار، وتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس وعطارد يجعلك قادرا على التواصل والإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.

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