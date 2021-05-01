مسلسل موسى الحلقة 19.. محمد رمضان يبحث عن شخص أطلق النار عليه

تبدأ أحداث مسلسل موسى الحلقة 19، بتحسن حالة «موسى» الفنان محمد رمضان، بعد أن أصيب بطلق ناري، وتبدأ رحلة «المعلمة حلاوتهم» في البحث عنه، وتلح في السؤال على شقيقها «وهبة» الفنان سيد رجب، وتشعر أنه السبب في اختفائه، ولم يختفي الفتى الصعيدي من تلقاء نفسه مثلما كذب عليها شقيقها.

مسلسل موسى الحلقة 19

وذهبت «حلاوتهم» لـ«وهبة» داخل أحد الملاهي الليلية، لتساله عن موسى، قبل أن يتحرش بها جندي إنجليزي، فيضربه شقيقها، ثم تكسر المعلمة زجاجة على رأسه، ويفرا هاربين، وتحاول بعدها حلاوتهم، أن تستدرج «أورؤمة» البلطجي عن مكان موسى، قبل أن يراوغ في كلامه معها، فتضربه، ويلجأ للهرب منها.

وفي النهاية، تمكنت سمية الخشاب، من الوصول إلى «موسى»، عن طريق رشوة عشيقة «وهبة»، وتدخل عليه وهو على سرير المرض، وتبكي لرؤيته، ويدور بينهما حديث رومانسي، قبل أن يتطرق في الحديث معها عن «شفيقة» شقيقته وهي الفنانة هبة مجدي، ليتوعد من حاول قتله، ويبدأ في البحث عنه.

وتغضب شفيقة، من لعب زوجها «شهاب باشا» القمار، بعد أن عرض عليه منافسه اللعب على الزوجات، لتغضب وتقلب الطاولة وتوبخه.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.