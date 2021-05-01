عدادات الكارت أزمة كل شهر في دمياط.. ومسؤول: الحساب يتم وفق الاستهلاك

أعرب عدد من الدمايطة عن غضبهم بسبب التزاحم على ماكينات شحن عدادات الكارت الكهربائي، وطالب المواطنين بزيادة عدد ماكينات شحن عدادات الكارت.

تتجدد أزمة التزاحم أمام ماكينات شحن عدادات الكارت كل أول شهر أمام شركات الكهرباء في محافظة دمياط، وطالب المواطنين مرارًا وتكرارًا بزيادة عدد ماكينات شحن عدادات الكارت، مشيرين إلى خصومات من الرصيد غير مستحقة.

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وشهد اليوم السبت الموافق الأول من شهر مايو تزاحم على ماكينات عدادات الكارت .

نائبة تبحث شكاوى المواطنين

وفي وقت سابق التقت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، المهندس أحمد أبو العطا، رئيس قطاع كهرباء دمياط، لعرض شكاوى أهالي المحافظة المتكررة المقدمة لها، والمتعلقة بعداد الكهرباء الكارت.

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وقال رئيس قطاع كهرباء دمياط، لعضو مجلس النواب، إنه من الضروري معرفة طريقة حساب الاستهلاك، لأن العداد القديم يتشابه في طريقة الحساب بعداد الكارت، والفارق الوحيد هو أسلوب السداد فالكارت دفع مقدم، والعداد القديم مؤخر، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم وجود رصيد في الكارت كافي للاستخدام، تُحسب العملية بالسالب تلقائيًا وتخزّن داخل لوحة العداد الإلكترونية، وبمجرد شحن الكارت تُخصم القيمة، وهذا هو سبب اختلاف قيمة شحن الكارت عن الرصيد المتبقي بعد إدخال الكارت في العداد للشحن.

ونفى صحة خصم جميع المبالغ بالكارت آخر يوم في الشهر بخلاف المبالغ المستحقة، لافتًا النظر إلى الفهم الخاطئ للعملية الحسابية لأن الحساب يتم وفق سعر شريحة الاستهلاك، ولا علاقة له بتوقيت الشحن، وأى عميل متضر عليه التوجه للهندسة التابع لها.

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وأوضح أن طريقة الحساب في عداد الكارت تكون كالتالي: عدد الكيلووات المستهلك مضروب في سعر الشريحة التي يستخدمها العميل مضاف لهما كل من خدمة العملاء، والضريبة، مشيرًا إلى أن هناك شرائح مختلفة للاستهلاك وكل شريحة لها سعر محدد لخدمة العملاء.

الدعم لـ 100 كيلو وات

وأشار رئيس قطاع كهرباء دمياط إلى أن الدعم المنزلى يُحسب لـ 100 كيلووات، لكن في حالة تخطي هذه القيمة يخصم 10 جنيهات فرق حساب الدعم بأثر رجعي، ومبلغ يبدأ من جنيه إلى 40 جنيهًا، مقابل خدمة عملاء حسب استخدام العميل، وبالنسبة للعداد التجاري يُخصم 45 جنيهًا فرق حساب الدعم بأثر رجعي في حالة تخطي العميل 100 كيلووات فرق حساب الدعم ومبلغ 37.5 جنيه في حالة تخطي العميل 250 كيلووات فرق حساب الدعم مقابل خدمة عملاء ومبلغ جنيه إلى 40 جنيهًا حسب شريحة استخدام العميل.