«ليالي مع الدواجن».. معرض للفن التشكيلي «الجماعي» بجاليري أركيد

ينظم جاليرى «أركيد» بالمعادى معرضاً فنياً جماعياً بمشاركة 24 فناناً وفنانة، بعنوان «ليالى مع الدواجن»، خلال الفترة من 5 مايو الجاري، وحتى 2 يونيو المقبل، من الساعة 9 مساء إلى الساعة 12 مساءً.

وقالت الناقدة ليلى الفاروق، مديرة الجاليري، في تصريحات صحفية إن الدواجن ظهرت في اللوحات والمنحوتات والمطبوعات في تكاوين ورموز مختلفة، حيث اعتبرت العديد من الثقافات على مر العصور أن الدواجن تمثل الآلهة والقوة وما هو خارق للطبيعة.

وتابعت: «يضم هذا المعرض الفني 24 فنانا من الفنانين الراسخين والفنانين الشباب، سنلاحظ كيف صور كل فنان رؤيته حول الدواجن، ويجمع هذا المعرض الجماعي مجموعة مميزة من الفنانين الراسخين في الفن التشكيلي والفنانين الشباب وهم حسب الترتيب الأبجدي:

آلاء عبد الرحمن ، آية الحسيني، أحمد رأفت، أميرة خليل، إسلام الشرقاوى، حمزة محمد، رودينا فؤاد، زياد فايد، سهر عبد الناصر، سلمى مختار، شهيرة كمال، عاليا عيسى، عمر شريف، فاطمة أبو دومة، كاملة بسيوني، محمد مصطفى، مروان صبره - مصطفى يوسف - نورهان خورشيد - ندى شريف - نهلة درويش - هاجر السيد - وليد طاهر.

وأشارت إلى أن جاليري أركيد أعلن عن تقديم معرض ليالي مع الدواجن، منذ بضعة أشهر، حيث تقدم للمشاركة أكثر من 170 فنانا بإرسال أعمالهم، واختارت لجنة التحكيم أعمال 18 فنانا ليقوموا بالعرض مع 6 من فنانين الجاليري.

يضم المعرض 24 فناناً من أجيال مختلفة، وذلك حرصاً على أن يكون جاليرى أركيد نقطة التقاء بين الفنانين الكبار والشباب فى مناخ تشاركي يشجع على تبادل الخبرات والآراء وبالتالى يثرى الحركة الفنية المصرية بشكل عام.

وبالنسبة لمواعيد العمل خلال شهر رمضان:

من الساعة 11 صباحاَ إلي 4 مساءً و من 8 إلي 10 مساءً، ماعدا أيام الجمعة.