10 يناير.. افتتاح معرض فني ثنائي في جاليري قرطبة

يستضيف جاليري قرطبة في المهندسين، معرضا للفنانين الدكتور عماد رزق وحسام حسين، الأحد الموافق 10 يناير الحالي، ويستمر المعرض حتى نهاية الشهر، حيث يعرض الفنان عماد رزق أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة؛ مجموعة لوحات من أحدث إنتاجه نفذها عام 2020، بخامة الزيت والإكريلك على تُوال، وتدور حول الحارة المصرية والقاهرة القديمة لكن بأسلوب شديد الخصوصية و(بالتة) مميزة بها مجموعة لونية تبعث على البهجة وتعطي حالة تعبيرية فريدة للفنان.

ويعرض النحات حسام حسين مجموعة أعمال نحت بالحديد الخردة، ويتميز أسلوبه بالدقة وقوة المعالجة والتمكن من استخدام مفردات الخردة وتطويعها في عمل فني بوعي كبير.

وأضاف محمد الجبالي، مدير الجاليري، لـ«الوطن»، أنّ الرابط بين أعمال الفنانيْن في التجربة، التعبير عن الأجواء المصرية الخالصة، فنرى الحارة المصرية بمختلف تفاصيلها الباعة والأطفال والزحام وكذلك الريف المصرى في أعمال أخرى، لكن في المجمل تدور الأعمال جميعها وعددها 30 عملا فنيا بأحجام مختلفة، عن الأماكن المصرية البسيطة والمحببة إلى القلب، مع رصد واع لتفاصيل وجماليات البيئة.

وتابع: «هذا ما يفعله أيضا حسام حسين في تجربته مع الحديد الخردة، فجميع شخوصه بسيطة ومحبة للحياة، صنعها بخفة ظل وبهجة وجمال وبساطة تحمل في جوانبها وعيا كبيرا بمفردات النحت والتشكيل، وبين شخوصه نجد شيخ الغفر وحارس العقار، وهو يجلس على دكته الخشبيه واضعا ساق فوق الأخرى، وبائع العرقسوس، وبهذا يتضح أنّ محور الأعمال للفنانين المشاركين في المعرض، تدور حول الأجواء المصرية الغنية والفريدة».

وأوضح الجبالي: «الجمع في العرض بين التصوير والنحت في مكان واحد، يشكل تناغم وعلاقات بصرية بين اللوحات والتماثيل، ما يعطي زخما للتجربة، ويعد هذا المعرض محاولة لبعث بعض البهجة في نفس المتلقي، والخروج من الأجواء المحيطة ودعوة للتفاؤل ونشر الجمال والإبداع».