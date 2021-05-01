محافظ القليوبية يهنئ الأنبا مكسيموس أسقف بنها بعيد القيامة المجيد

هنأ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم السبت، نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بمقر مطرانية بنها، يرافقه اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية وعدد من القيادات الأمنية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأكد محافظ القليوبية خلال اللقاء على حرصه الدائم مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، لتأكيد المشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري عن غيره من الشعوب، مضيفا أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد، يشرف به جميع أبناء الوطن، ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

من جانبه وجه نيافة الأنبا مكسيموس الشكر إلى المحافظ والوفد المرافق له، مؤكدًا روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري.

في وقت سابق؛ أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كل الحدائق والمتنزهات العامة، خلال احتفالات أعياد شم النسيم، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى، بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كل التدابير الوقائية، استعدادًا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، فضلًا عن تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد المحافظ على كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين للكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدا جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.