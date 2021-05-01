ميناء دمياط بوابة تصديرية.. يستقبل 7 سفن في 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة نحو 32109 أطنان، تشمل: 5200 طن يوريا و3137 طن رمل و1800 طن كربونات الكالسيوم و21972 طن فوسفات.

عاجل.. خروج قطار «المنصورة - دمياط» عن القضبان بمنطقة «كفر سعد» (صور)

35452 طن حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35452 طنا، تشمل: «5600 طن خردة، و2161 طن صودا، و1600 طن كسب عباد، و1966 طن خشب زان، و13625 طن قمح و10500 طن ذرة».

اليوسفي والفراولة يصدرون للإمارات وإنجلترا

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 367 حاوية مكافئة تشمل خضراوات «بطاطس وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «أعشاب وثوم»، وفواكه «يوسفي وفراولة وبرتقال وبطيخ» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإنجلترا وسلوفينيا وسنغافورة وإندونيسيا وألمانيا.

دمياط تواجه الموجة الثالثة لكورونا بـ11 إجراء احترازيا: فض التجمعات

97708 طن رصيد القمح

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 177 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 341 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 159829 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97708 طنا.

على خطى رأس البر.. غلق كافة المنافذ المؤدية لشواطئ دمياط الجديدة

وغادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 22 حاوية 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2964 شاحنة.