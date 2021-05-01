بسمة نبيل: فوجئت بردود الفعل عن دوري في «الاختيار 2».. والحلقات المقبلة مفاجأة

تشارك الفنانة الشابة بسمة نبيل فى الموسم الرمضانى الجارى بمسلسلين: «الاختيار 2» للمخرج بيتر ميمى، و«هجمة مرتدة» للمخرج أحمد علاء الديب، وحققت ردود فعل إيجابية حول أدائها بالمشاهد التى ظهرت بها، حيث تجسد دور صديقة أسماء أبواليزيد، وتحاول الجمع بينها وبين الفنان أحمد مكى، فى «الاختيار 2»، وعلى النقيض تجسد دور الصديقة الخائنة فى مسلسل «هجمة مرتدة».

وقالت «بسمة» إنها فخورة بمشاركتها فى مسلسل «الاختيار 2»، حتى ولو بمشهد واحد، وفوجئت بردود فعل الجمهور على الدور، حيث كانت همزة الوصل التى جمعت بين «أسماء» و«مكى»، فالجمهور كان ينتظر أن يعودا لبعض، خاصة أن ذلك الخط الدرامى مؤثر فى المسلسل وقريب بالنسبة للجمهور.

وعن كواليس التعاون مع المخرج بيتر ميمى، روت «بسمة» لـ«الوطن»: «يمكن أن نطلق عليه لقب المايسترو، فهو شخص مُنظم، ويدرس تفاصيل المشاهد قبل تصويرها».

وأوضحت أن مشهد الصلح بين «مكى» و«أسماء» تم تصويره من المرة الأولى، متابعة: «وكان مكى يطمئننى بصورة مستمرة خلال التصوير، فهو شخص محبوب وقريب لقلبى وعندما تعاملت معه عن قُرب تأكد لى شعورى، بالإضافة إلى التعاون مع أسماء أبواليزيد، فهى ممثلة جادة وتدرس الدور جيداً قبل تنفيذه وقد سبق وتعاونت معها من خلال مسلسل (الآنسة فرح)».

وقالت «بسمة» إن دورها فى مسلسل «الاختيار 2» لم ينته بعد، وظهورها خلال الحلقات المقبلة سيكون مفاجأة، حيث تجمعها مشاهد بين مكى وأسماء أبواليزيد، فضلاً عن ظهورها مع الفنان كريم عبدالعزيز وإنجى المقدم.

وعن ظهورها بمسلسل «هجمة مرتدة»، قالت: «التصوير مع هند صبرى ممتع وظريف، وكنت منبهرة من أدائها وتلقائيتها، وتعلمت منها داخل التصوير كل التفاصيل التى كانت تفعلها، فهى فنانة شاملة، وجاءت كواليس العمل ممتعة، وفخورة بالتعاون مع المخرج أحمد علاء لأنه مُنظم فى عمله، ويُخرج العمل بشكل مبهر ليليق بالجمهور».

واستطردت حديثها: «من أكثر الأشياء التى شجعتنى على قبول الدور سيناريو المؤلف باهر دويدار، فجاءت تفاصيله ممُيزة، ولم أقدم دوراً يشبهه من قبل».