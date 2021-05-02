أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 2-5-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن خلال الأيام الماضية، تذبذبًا ملحوظًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم وإقبال ربات البيوت على الشراء، لتشهد أسعار الدواجن اليوم الأحد 2 مايو الحالي، استقرارًا في الأسعار في الأسواق المصرية.

وكان الانخفاض في أسعار الدواجن بالسوق المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، تسبب في التأثير على بعض المنتجات الأخرى مثل تراجع أسعار البيض، إذ سجّلت تراجعًا خلال الأيام السابقة وصلت لـ5 جنيهات في كل أنواع اللحوم البيضاء.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن» إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقرت في المزرعة عند سعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 إلى 31 جنيهًا.

فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 36 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 42 إلى 43 جنيهًا.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

أما أسعار الدواجن جاءت مرتفعة قليلًا في السوق المحلية، مقارنة بالأسعار الصادرة عن الغرفة التجارية، والتي رصدتها «الوطن» على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 38 جنيهًا.

- ووصل سعر كبد الدجاج إلى 45 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 80 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 50 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 28 إلى 30 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 70 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 42 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من الوراك وصل إلى 39 جنيهًا.