أستاذ صحة عامة: 5 أسباب وراء النوم الزائد عن الحد

النوم أحد العمليات التى يحتاجها الجسم لاستعادة نشاطه وحيويته لمواصلة الحياة في اليوم التالي، وتوافقت التقارير الطبية إلى أن الفرد الطبيعى البالغ يحتاج من 7 إلى 8 ساعات للنوم على مدار اليوم، ولكن بعض الأشخاص يجدون أنفسهم في حاجة إلى النوم لساعات إضافية عن الموصى بها، مما يعد إشارة من الجسم أنه يعاني من مشكلة ما أو مرض بسبب كثرة النوم، ومع ذلك ينتاب الفرد شعورا بعد الاستيقاظ بعدم الحصول على النوم الصحى القادر على إصلاح جسمه.

الدكتورة غادة نصر أستاذ الصحة العامة، أكدت لـ «الوطن»، أن هناك أسبابا عضوية أخرى نفسية تؤثر على صحة الفرد وتسبب له اضطرابات في النوم، منوهة أن هذه الاضطرابات تكون في صورة زيادة أو نقص ساعات النوم عن المعدل الطبيعي.

وأوضحت «نصر»، أنه يأتي على رأس مسببات اضطربات النوم مايلي:

1-الضعف العام وأمراض سوء التغذية:

الأنيميا ونقص الفيتامينات وفيتامين D، والتي تسبب إرهاقا مستمرا واضطرابا في النوم، وكذلك السهر وعدم الانتظام في النوم وعدم وجود ساعات محددة ومواعيد ثابتة للنوم، وخاصة في فئة الأطفال والمراهقين، فالنوم الصحي هو عملية إصلاح للجسم كله واستعادة للنشاط والحياة وهو مهم جدا.

2- أسلوب الحياة غير المتوزان:

يسبب أسلوب الحياة غير المتوازن اضطرابات النوم، بينما نجد أن ممارسة الرياضة وبذل المجهود البدني يساعد على انتظام النوم.

3- عدم تناول الطعام الصحي:

فالأكل غير الصحي يسبب اضطرابات النوم، بينما الطعام الصحي الذي يحتوى على خضراوات وألبان تعزز من المناعة وتنتظم في أداء وظائفه الحيوية يساعد على النوم الصحي، وتناول الألبان ومنتجاتها التي بها مادة تساعد الجسم على النوم الصحي، بجانب أن النظام الغذائي المتكامل يساعد الجسم على الحياة بشكل طبيعي.

4- اضطرابات الهرمونات:

فهو أحد الأمراض بسبب نقص هرمون الغدة الدرقية (الثيروكسين) والذي يسبب الخمول وزيادة الوزن وزيادة ساعات النوم عن الحد الطبيعي، كما تتسبب زيادة هرمون الغدة الدرقية في العصبية وقلة النوم.

5- أمراض نفسية:

مثل الاكتئاب الذي يسبب اضطرابات النوم، وأيضا قد تكون بزيادة أو نقص ساعات النوم عن المعدل المعتاد.